Дипломат объяснил, почему принц Саудовской Аравии не отреагировал на оскорбления Трампа

Ни в Саудовской Аравии, ни в других странах Ближнего Востока СМИ не стали переводить оскорбления президента США Дональда Трампа в адрес наследного принца Мухаммеда ибн Салмана.

Именно поэтому в регионе нет особой реакции на выпад американского лидера. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов.

«А почему они должны были это публиковать? Они научились уже работать с Трампом, это мы все время учимся с вами, они научились, они пропускают мимо ушей глупости, которые он иногда говорит, какие-то вещи такие, которые не соответствуют вообще статусу политического деятеля. Понимаете, он финансово-экономический деятель такой, авантюрист», — сказал Бакланов.

Он выразил уверенность, что Трамп не собирался всерьез оскорблять наследного принца, «просто у него такая манера».

Глава Белого дома во время выступления на форуме в Майами позволил себе резкое высказывание в адрес принца, при том, что мероприятие проходило при поддержке самого королевства.

Комментируя отношения Вашингтона и Эр-Рияда, Трамп заявил: «Мухаммед ибн Салман должен целовать мне задницу».

Президент США также дал понять, что саудовский премьер раньше не воспринимал его всерьез и ожидал увидеть в Белом доме «президента-неудачника» на фоне ослабления страны. Теперь же, как следует из его слов, ситуация изменилась и принцу стоит вести себя лояльнее. Подробности — в материале «Газеты.Ru».