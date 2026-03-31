Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X сравнил Евросоюз (ЕС) с черепахой из-за позднего осознания наступающего энергетического кризиса.

— Опоздание на месяц! Давайте зафиксируем в истории очень медленное осознание, реакцию и нежелание ЕС признать фатальную ошибку отказа от российских энергоносителей, — написал он.

Российский политик также прикрепил к посту анимированное изображение движущейся черепахи.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь,, прокомментировала предложение еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, который призвал меньше ездить для экономии топлива.

22 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также высказался, что оплата счетов за энергоресурсы стала проблемой номер один для европейских стран, вытеснив из украинский конфликт.

Несмотря на это, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что ЕС якобы совершит стратегическую ошибку, если вернется к российским ископаемым видам топлива в условиях кризиса.