В России заявили о косвенном включении страны НАТО в войну с Россией из-за одного решения

Пропуская через свою территорию летящие на Россию дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), Финляндия косвенно включилась в войну.

Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.Ru».

«Дело в том, что Финляндия пропускает через свою территорию беспилотники, которые летят в Россию. По сути, она тем самым включилась в войну с Россией. Да, опосредованно, но тем не менее она, пропуская эти беспилотники, должна понимать, что они могут нанести ущерб нашей стране», — обозначил Джабаров.

По словам сенатора, у России есть все основания для того, чтобы сбивать дроны ВСУ прямо над территорией страны НАТО. Он уточнил, что это касается не только Финляндии, а также еще трех прибалтийских государств, принявших аналогичное решение — пропускать через свои территории украинские дроны.

Ранее появилась информация о том, что Латвия, Литва и Эстония разрешили пролет дронов ВСУ через свою территорию для ударов по территории России. По информации Mash, речь шла об атаках на Санкт-Петербург, Ленинградскую область и северо-запад России.