Кремль отреагировал на удары Украины по российским нефтеналивным портам

Россия защищает свою критическую инфраструктуру, однако не всегда есть возможность получить 100-процентную безопасность объектов. Так на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтеналивным портам в Ленобласти отреагировал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Пресс-секретарь Кремля охарактеризовал атаки ВСУ как террористические и сообщил, что Вооруженные силы России готовят ответ на подобные действия.

«Ведется напряженная работа. Это касается не только упомянутого порта (морской гавани Усть-Луга), но и также всех других объектов критической инфраструктуры», — заявил Песков.

Ранее сегодня, 31 марта, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко признал, что после удара ВСУ в порту Усть-Луга зафиксированы повреждения. При атаке на регион пострадали три человека, в том числе — двое детей.