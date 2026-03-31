Песков: ВС России анализируют попытки Киева атаковать регионы дронами

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ВС России анализируют попытки Киева атаковать регионы страны дронами.

«Здесь главное — как ситуацию анализируют наши военные, а они её тщательно отслеживают, анализируют и выступают с соответствующими предложениями», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Песков отметил, что в итоге подходящие предложения потом рассматриваются.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили за сутки 255 БПЛА ВСУ.