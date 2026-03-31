В Кремле ответили на заявление Зеленского о пасхальном перемирии

В Кремле не видят четкой инициативы в словах президента Украины Владимира Зеленского о пасхальном перемирии. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Из тех заявлений Зеленского, которые мы читали, четко сформулированной инициативы по „пасхальному перемирию“ мы не увидели», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что украинские власти пытаются выйти на любое перемирие, как бы оно ни называлось.