Лавров: страны Запада вступили "в клинч" со странами мирового большинства

Страны коллективного Запада вступила «в клинч» со странами мирового большинства в вопросах преодоления новых вызовов на основе равенства и справедливости. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Общем собрании Российского совета по международным делам, передает РИА Новости.

Лавров обвинил Запад в пренебрежении принципами Устава ООН
По его словам, таким образом Запад выступает против принципов Устава ООН, согласованных по итогам Второй мировой войны (1939 — 1945 годы).

В ходе этой же встречи Лавров назвал «двухходовочкой» отношение США к международному праву в контексте конфликта в Иране.

Также глава МИД РФ заявил, что США и Израиль пытаются настроить арабские государства Персидского залива против Ирана. Дипломат подчеркнул, что Россия считает недопустимым использование военной силы против гражданских лиц, гражданской инфраструктуры, где бы они ни были.