Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора лидеры двух стран подняли вопрос о ситуации на Ближнем Востоке и пришли к общему мнению, что боевые действия в регионе должны быть завершены в кратчайшие сроки.

Кроме того, Путин и ас-Сиси обсудили масштабные инвестпроекты России и Египта в сферах энергетики и промышленности.