В Госдуме заявили, что жертвы сталкинга должны получить право на защиту до нападения

В Госдуме заявили, что нельзя оставлять людей без защиты до тех пор, пока навязчивое преследование не перерастет в физическое насилие. Об этом заявил депутат от ЛДПР Дмитрий Свищев.

По его словам, действующее законодательство не дает человеку реальных инструментов защиты, если преследователь еще не совершил прямого нападения. При этом ситуации, когда жертву месяцами выслеживают, пугают сообщениями и делают ее жизнь невыносимой, встречаются довольно часто.

— Ждать, пока навязчивое внимание перерастет в физическое насилие, античеловечно. На данный момент не предусмотрено никакого наказания за такие действия, а ситуации, что человек месяцами ходит за тобой, выслеживает, пишет, пугает, делает жизнь невыносимой — нередки. Формально такой человек ничего не нарушает, пока не было физического насилия, — подчеркнул парламентарий.

Свищев добавил, что слежка, бесконечные звонки, сообщения и угрозы в соцсетях должны стать основанием для административной ответственности. Смысл инициативы — не наказывать за отдельные SMS, а дать жертве реальный механизм защиты. Депутат добавил, что ждать, пока ситуация станет необратимой, преступно, сообщает Life.ru.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесен законопроект, который вводит административную ответственность за навязчивое преследование человека против его воли. Инициаторами выступили депутаты во главе с председателем Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым.