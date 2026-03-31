Лавров сообщил о готовности РФ выступить посредником на Ближнем Востоке

Российская Федерация готова оказать посредническую и другую помощь в урегулировании кризиса, который происходит в Персидском заливе. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Москва готова помочь в решении кризиса дипломатическими средствами.

Об этом глава российского дипломатического ведомства сказал, выступая на Общем собрании Российского совета по международным делам.

Сергей Лавров заявил: "Считаем недопустимым использование военной силы против гражданских лиц, гражданской инфраструктуры, где бы они ни находились - в Иране или в государствах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, которые тоже испытывают серьезнейшие и негативные последствия от этой ситуации".

Глава МИД РФ указал: ."И мы готовы оказать сторонам конфликта посредническую и иную помощь в усилиях по поиску путей возвращения ситуации в политико-дипломатическое русло".