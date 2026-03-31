Лавров заявил, что некоторые страны «потеряли берега»

Некоторые страны «потеряли берега» и открыто провозглашают права на те или иные территории, не утруждая себя необходимостью давать своим планам хоть какие-то правовые основания. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании Российского совета по международным делам (РСМД).

В качестве примера он привел высказывание Марко Рубио о том, что завершение конфликта в Персидском заливе зависит от Ирана, которому «только стоит открыть Ормузский пролив, иначе он будет продолжать осуществлять грубейшее нарушение международного права».

При этом президент США за несколько дней до высказывания Рубио открыто заявлял, что его не волнует международное право, поскольку у него «своя мораль и свои инстинкты». Такую ситуацию Лавров назвал «двухходовочкой».

Однако и ранее Вашингтон заявлял о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны. В минобороны Дании пообещали ответный удар в случае вторжения на остров.

В марте прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что план Белого дома присоединить Гренландию к США является серьезным.