«Потеряли берега»: Лавров обратил внимание на перестройку мирового порядка

На собрании Российского совета по международным делам глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в последнее время некоторые страны стали откровенно посягать на территории других государств. По его мнению, мировой порядок сейчас находится в самом разгаре перестройки, сообщает РИА Новости.

«Некоторые страны потеряли берега и уже открыто провозглашают свои права на те или иные территории, не утруждая себя необходимостью давать своим планам хоть какие-то правовые основания», - отметил Сергей Лавров.

Министр привел пример таких действий, когда государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в вопросе урегулирования конфликта в Персидском заливе все зависит от Ирана. Именно Тегеран, по мнению Рубио, грубо нарушает международные нормы, так как блокирует Ормузский пролив. Всего за два дня до этого заявления Дональд Трамп говорил, что его вообще не волнует международное право. Такие разные слова Лавров назвал «двухходовочкой».

Глава МИД считает, что мир вошел в разгар перестройки существовавшего порядка. У Запада проявились огромные амбиции и посягательства на фоне стремления остального мира к равенству и справедливости. Сергей Лавров подчеркнул в своем выступлении, что Россия всегда открыта к диалогу, но будет жестко добиваться выполнения будущих договоренностей.