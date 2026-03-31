В Думу внесли законопроект о лишении свободы за незаконный майнинг

Правительство России во вторник, 31 марта, внесло в Государственную думу проект закона, которым предлагается ввести уголовную ответственность за незаконный майнинг криптовалюты и нелегальную деятельность в качестве оператора майнинговой инфраструктуры. Документ направлен на регулирование этой сферы и предотвращение возможных злоупотреблений.

Законопроектом предполагается внести изменения в Уголовный кодекс России, включая новую статью, которая будет касаться нарушений в области майнинга. Согласно предложенным нормам, лица, занимающиеся майнингом криптовалюты или оказывающие услуги оператора майнинговой инфраструктуры без включения в соответствующие государственные реестры, могут столкнуться с серьезными последствиями.

Так, в случае если такие действия причинят крупный ущерб, виновным могут грозить штраф в размере до 1,5 миллиона рублей (или в размере зарплаты за два года), обязательные работы до 20 суток или принудительные работы сроком до двух лет.

Если преступление совершается организованной группой или причиняет особо крупный ущерб, наказание будет строже. Так, предусматриваются штраф до 2,5 миллиона рублей или в размере дохода за период до трех лет, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до пяти лет с возможным штрафом до 400 тысяч рублей либо в размере дохода за период до полугода, передает ТАСС.

Правительственная комиссия ранее одобрила законопроект о регулировании криптовалют в России. Документ направлен на легализацию выпуска и обмена цифровых активов под контролем государства.