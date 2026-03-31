В МИД России рассказали о настойчивых требованиях Румынии к НАТО

Власти Румынии настойчиво добиваются размещения на своей территории иностранных военных контингентов. Об этом заявил посол России в республике Владимир Липаев в беседе с РИА Новости.

«Помимо американцев, здесь на ротационной основе находятся французы, немцы, бельгийцы, испанцы, португальцы» — рассказал дипломат. По его словам, страны НАТО по очереди патрулируют воздушное пространство вдоль восточной границы Румынии и над акваторией Черного моря.

Липаев отметил, что румынские военные регулярно участвуют в крупных учениях альянса.

«Основная цель этих маневров — отработка навыков по противодействию вероятному противнику — несложно догадаться, какому», — подчеркнул посол.

Ранее Липаев заявил, что Румыния демонстративно взяла курс на конфронтацию с Россией. По его словам, Бухарест стоит на стороне Киева, оказывая ему военную поддержку. «Политический диалог между нашими странами заморожен, экономическое сотрудничество прервано, приостановлены контакты практически во всех областях, кроме рабочих по дипломатической линии», — подчеркнул посол.

Он добавил, что посольство не питает иллюзий об улучшении двусторонних отношений. Липаев уточнил, что для Москвы неприемлем «высокомерный, менторский тон» по отношению к России.