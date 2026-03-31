В России заявили о готовности продолжить переговоры по урегулированию на Украине

Сроки нового раунда трехсторонних переговоров по Украине пока не определены, но Россия готова к диалогу на основе договоренностей, достигнутых президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске в августе 2025 года. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко по итогам российско-индийских переговоров глав МИД в Нью-Дели, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время переговоры по урегулированию конфликта на Украине поставлены на паузу.

15 августа 2025 года Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске близ города Анкоридж и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы: прекращение вооруженного конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление американо-российских контактов в экономике и безопасности.

В Кремле отмечали, что на переговорах была согласована формула решения украинского территориального вопроса. По данным Reuters, она подразумевает контроль России над всем Донбассом, а также заморозку остальной линии фронта.