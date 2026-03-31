Границы Украины 1991 года бесследно исчезли, а новые – большой вопрос и проблема. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

По его словам, границы 1991 года – «какая-то нафталиновая история». Их давно н существует, а новые – большой вопрос и проблема.

«Скажем, кто даже в сегодняшних границах будет там жить, будет обустраивать эту территорию, восстанавливать ее? Это вопрос, на который сегодня нет ответа», — заявил Константинов.

Непонятно, кто будет возвращаться в разрушенные села и ездить по разбитым дорогам, а также восстанавливать уничтоженную экономику, указал политик. Он также задался вопросом, кто признается, что «идея евроинтеграции довела украинский народ до этой катастрофы». Это должно волновать Украину, подчеркнул политик.

23 февраля украинский лидер Владимир Зеленский признал, что в данный момент страна не может вернуться к границам 1991 года. Попытка добиться этого сейчас означала бы очень большие потери. Более того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют достаточного количества оружия для этого, подчеркнул глава государства.