В Госдуме перечислили вступающие в силу в апреле законы

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил о новых законах, которые вступают в силу в апреле и затронут миллионы граждан. В своем канале на платформе MAX он рассказал об индексации социальных пенсий и усилении контроля за тарифообразованием.

С 1 апреля социальные пенсии в России будут проиндексированы на 6,8 процента. Как написал Володин, это коснется более 3,5 миллиона граждан. Повышение затронет получателей социальных пенсий по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также граждан, которые не имеют достаточного стажа для получения страховой пенсии. Индексация проводится в плановом порядке и направлена на поддержание уровня жизни наиболее уязвимых категорий населения.

Помимо этого, с апреля вступают в силу нормы, усиливающие государственный контроль за тарифообразованием в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По словам Володина, расширяются полномочия Федеральной антимонопольной службы. Спикер отметил: «В случае неоднократного неисполнения решений и предписаний ФАС в области регулирования тарифов, антимонопольная служба сможет самостоятельно пересматривать их предельные уровни».

Также повышается ответственность должностных лиц региональных органов власти за невыполнение предписаний антимонопольного ведомства. «Вводится административное наказание в виде безальтернативной дисквалификации на срок до трех лет», — уточнил Володин. Это означает, что чиновники, игнорирующие решения ФАС, могут быть отстранены от занимаемых должностей без возможности заменить наказание штрафом.

Эти меры, по словам спикера, направлены на защиту прав граждан и наведение порядка в сфере начисления платы за коммунальные услуги. В последние годы россияне неоднократно жаловались на необоснованный рост тарифов и неэффективность регулирования. Новые полномочия ФАС призваны сделать систему более прозрачной и справедливой.

В Госдуме подчеркивают, что индексация социальных пенсий и усиление контроля за тарифами — лишь часть масштабной работы по повышению уровня жизни граждан.