В России заявили о страхе Украины из-за «плана Уиткоффа»

Российские депутаты во время визита в Вашингтон заявили конгрессменам, что именно украинская сторона тормозит мирные инициативы, в том числе предложенные спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с ТАСС.

«Мы говорили о том, что эти пункты плана нас во многом устраивают. Устраивают ли они Украину — вопрос», — заявила Журова.

По ее словам, на Украине «боятся» даже посмотреть «план Уиткоффа», так как условия этого соглашения воспринимаются ими как поражение.

Журова также отметила, что часть американских конгрессменов, прежде всего республиканцев, готовы к выстраиванию диалога с Россией.

Группа депутатов Госдумы посетила США по приглашению члена нижней палаты американского конгресса Анны Паулины Луны. Первая за 12 лет встреча депутатов Госдумы с членами конгресса США состоялась в Вашингтоне 27 марта. По словам посла РФ Александра Дарчиева, переговоры прошли успешно. Участники российской делегации раскрыли, что обсуждались вопросы не только урегулирования украинского конфликта, но и двусторонних отношений, в том числе культуры и спорта. Теперь рассматривается возможность приезда американской делегации в Москву 9 мая.

