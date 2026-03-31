В ООН состоялось голосование по резолюции, авторами которой выступили российские дипломаты. Представленный документ содержал в себе призыв должным образом отметить 60-ю годовщину принятия международных конвенций по правам человека. Как отметили бельгийские аналитики, безобидный, на первый взгляд, текст резолюции и голосование по нему имели серьезные последствия.

«Россия добилась принятия резолюции Совета ООН по правам человека», – пишут авторы бельгийского издания.

В статье говорится, что резолюция, предложенная Россией, была вынесена на рассмотрение Совета ООН по правам человека, и в конечном итоге получила одобрение большинства участников. За документ проголосовали 26 государств, один голос был против, а 21 страна воздержалась. По завершении процедуры голосования представители западных держав выразили явное негодование, которое было вызвано самим фактом рассмотрения российского проекта.

Следует отметить, что это первое одобрение документа, разработанного Россией, с момента ее отстранения от участия в деятельности Совета ООН по правам человека. На этом фоне западные страны подвергли РФ резкой критике, выразив недовольство тем, что, по их мнению, Россия намеренно представила максимально нейтральную резолюцию с целью обеспечить ее принятие.

На Западе считают, что посредством данного приема Россия намерена восстановить свое влияние на мировой арене, пишет АБН24.

Напомним, Россия направила в ООН новые доклады о пытках военнопленных со стороны ВСУ.