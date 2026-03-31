На заднем плане линии фронта на Украине развертывается совсем другие боевые действия. Пока глава киевского режима Владимир Зеленский усиливает конфронтацию с Вашингтоном, Москва предпринимает дипломатические шаги как на американском, так и на европейском направлении. На это обратили внимание журналисты китайского издания Sohu. «ФедералПресс» представляет эксклюзивный перевод статьи.

«Путин направил делегацию Государственной думы в Вашингтон для так называемых «глубоких контактов» с Конгрессом США, одновременно отправив Европе сигнал, который эксперты называют дипломатическим «королем бубей», – пишет издание.

Так на совещании с Советом безопасности Владимир Путин заявил, что Россия не исключает возможности примирения с Европой, подчеркнув, что Москва никогда не отказывалась развивать или восстанавливать отношения со странами ЕС. Упомянул российский лидер, что конфликт на Украине начался после событий 2014 года.

Как напомнили аналитики из Китая, Виктор Янукович, избранный президентом в 2010 году и проводивший пророссийскую политику, столкнулся с мощным «проевропейским» крылом внутри страны. Кульминацией стал переворот, организованный при поддержке США и Европы, и последовавшие за этим бои на востоке страны. Конфликт на Украине фактически является противостоянием между Россией и Западом, заключили в Пекине.

«Почему же Путин теперь заговорил о примирении с Европой? Ситуация осложняется другой горячей точкой – войной США в Иране. Перекрытие Ормузского пролива мгновенно создает энергетический кризис в Европе. Европа, которая уже долгое время старается уйти российских ресурсов, оказалась в уязвимом положении. Стратегические ошибки Трампа усугубили ситуацию: хотя его политика не была направлена против Европы напрямую, каждая новая инициатива США наносила удар по европейским интересам», – отмечают китайские журналисты.

Эти расколы внутри западного блока открыли для России возможность: полное примирение с Европой вряд ли возможно, но смягчение напряженности через восстановление поставок энергоносителей вполне реализуемо. Европа уже подает сигналы готовности возобновить сотрудничество с Россией: Венгрия, Бельгия, Норвегия и другие страны оказывают давление внутри ЕС для возобновления импорта.

В условиях четырехлетнего конфликта на Украине ограниченное «примирение» через энергопоставки становится реальной стратегией. Даже при возможных трениях этот процесс легко можно будет объяснить экономической целесообразностью, а не политическим соглашением.

