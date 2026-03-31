Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обвинил бывшего президента США Джо Байдена в том, что тот стал инициатором многолетнего конфликта на украинской территории, который продолжается по вине американской стороны.

В своем аккаунте в социальной сети чиновник указал, что американский политик и его ближайшее окружение были глубоко вовлечены в коррупционные схемы, позволявшие извлекать выгоду из затягивания боевых действий.

«Коррупция Байдена лежит в основе украинского конфликта», - констатировал Дмитриев, подчеркнув, что нынешний кризис не возник бы, если бы не действия тогдашнего руководства Вашингтона.

По его утверждению, именно Байден и его сподвижники несут прямую ответственность за произошедшее.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что в ходе российско-американской встречи на высшем уровне в Анкоридже был согласован ряд условий, реализация которых необходима для скорейшего завершения противостояния на Украине.