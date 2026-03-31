Ульянов допустил провокации со стороны Украины на Чернобыльской АЭС

Украинская сторона может устроить провокацию на Чернобыльской АЭС. Такую точку зрения в беседе с РИА Новости высказал постпред России при международных организация в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, сейчас никаких признаков подготовки таких провокаций нет, однако исключать подобного сценария нельзя.

«Украинская сторона неоднократно устраивала провокации всякого рода. И исключать каких-то действий против Чернобыльской АЭС мы, наверное, не можем», — сказал дипломат.

Ранее сообщалось, что Россия располагает сведениями о подготовке Вооруженными силами Украиным провокаций с использованием химического оружия.