Посол рассказал о курсе Румынии на конфронтацию с Россией

Румыния демонстративно взяла курс на конфронтацию с Россией, заявил посол РФ в Бухаресте Владимир Липаев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Бухарест стоит на стороне Киева, оказывая ему военную поддержку.

«Политический диалог между нашими странами заморожен, экономическое сотрудничество прервано, приостановлены контакты практически во всех областях, кроме рабочих по дипломатической линии», — подчеркнул посол.

Он добавил, что посольство не питает иллюзий об улучшении двусторонних отношений. Липаев уточнил, что для Москвы неприемлем «высокомерный, менторский тон» по отношению к России.

Ранее президент Румынии Никушор Дан заявил, что его страна не намерена направлять войска на Украину.