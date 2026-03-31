В России считают, что Трамп не может объявить о победе в конфликте с Ираном

Американский президент Дональд Трамп не может объявить победу в войне с Ираном с учетом того, чего в ней достигли США. Об этом на своем канале в мессенджере Max заявил член Совфеда РФ Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что главе Белого дома необходимо объявить победу, но Трамп не может объявить победу на основе того, чего он на сегодняшний день смог добиться в этой войне

Пушков подчеркнул, что Вашингтон завязает в боевых действиях, в то время как Тегеран не стремится идти на уступки и сохраняет сильные позиции, в частности за счет роста экспорта нефти и контроля над Ормузским проливом.

По словам сенатора, затягивание конфликта усиливает позиции Исламской Республики, а возможное расширение участия в войне Соединенных Штатов, включая высадку сухопутных сил на территорию Ирана, остается непопулярным среди американцев.

30 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп хочет заключить сделку с Ираном до 6 апреля.

21 марта президент России Владимир Путин на фоне ближневосточного конфликта заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время.

Ранее в США назвали наземное вторжение в Иран «стратегической катастрофой».