В МИД высказались о продолжении переговоров по Украине

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко прокомментировал состояние переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Руденко высказался о продолжении переговоров по Украине и заявил, что даты следующих встреч пока не определены.

«Мы, тем не менее, готовы к их возобновлению, но, разумеется, на основе тех договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже», — сказал он.

Замглавы МИД РФ добавил, что позиция Евросоюза по переговорам серьезно препятствует прогрессу в диалоге.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа заявил, что трехсторонние переговоры по Украине с участием США продолжатся. При этом он отметил, что Украина каждый день теряет территории.