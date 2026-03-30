В Госдуме допустили ответный визит коллег из США в столицу России

Конгрессмены США в рамках межпарламентского взаимодействия могут в ближайшие месяцы совершить визит в Россию, рассказала журналистам первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, визит делегации Госдумы в США прошел без провокаций, «протестных вещей», несмотря на ожидания возможных инцидентов.

Все цели и задачи, намеченные перед вылетом, удалось выполнить максимально, пояснила депутат.

«Думаю, что [следует] ждать ответного визита, его готовить. По крайней мере, [американская конгрессвумен Анна Паулина] Луна высказала такое пожелание, ряд коллег тоже, я думаю, поддержат. Мы ждем, может быть, месяца через два смогут коллеги приехать», — предположила Журова.

Американцы намереваются создать «пул конгрессменов» из 10-12 человек, которые будут постоянно контактировать с российскими депутатами, заметила парламентарий. Она добавила, что в настоящий момент контакты между странами находятся «в какой-то нулевой точке».

Ранее сообщалось, что пять депутатов Госдумы посетили США по приглашению Анны Паулины Луны. В саммите приняли участие конгрессмены от Демократической и Республиканской партий. В повестке были двусторонние темы, украинский кризис, ближневосточный конфликт и другие вопросы.