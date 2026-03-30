Журналист Зарубин разглядел на часах Путина надпись Made in Russia
Журналист ВГТРК Павел Зарубин обратил внимание на деталь часов президента Владимира Путина во время недавнего совещания. На опубликованных кадрах видно, что на циферблате хронографа присутствует надпись Made in Russia («Сделано в России»), сообщил журналист в своём телеграм-канале.
На видеозаписи, снятой во время совещания на прошлой неделе, часы президента показывали 20:25 по московскому времени. Аксессуар попал в объектив камеры крупным планом, что позволило разглядеть маркировку на циферблате. Бренд часов при этом журналист не назвал, однако надпись однозначно указывает на российское происхождение изделия.
Заседание Совета по культуре и искусству прошло 25 марта 2026 года в Москве в формате видеоконференции. Мероприятие было приурочено ко Дню работника культуры, в его рамках также состоялось вручение президентских премий молодым деятелям культуры.