Журналист ВГТРК Павел Зарубин обратил внимание на деталь часов президента Владимира Путина во время недавнего совещания. На опубликованных кадрах видно, что на циферблате хронографа присутствует надпись Made in Russia («Сделано в России»), сообщил журналист в своём телеграм-канале.

На видеозаписи, снятой во время совещания на прошлой неделе, часы президента показывали 20:25 по московскому времени. Аксессуар попал в объектив камеры крупным планом, что позволило разглядеть маркировку на циферблате. Бренд часов при этом журналист не назвал, однако надпись однозначно указывает на российское происхождение изделия.

Заседание Совета по культуре и искусству прошло 25 марта 2026 года в Москве в формате видеоконференции. Мероприятие было приурочено ко Дню работника культуры, в его рамках также состоялось вручение президентских премий молодым деятелям культуры.