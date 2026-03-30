«Опять прибедняются»: в РФ рассказали о способе Зеленских «дурить голову» людям

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление супруги Владимира Зеленского Елены о том, что их семья устала от власти. Как сообщает Life.ru, сенатор уверен, что такие слова не соответствуют реальности.

Ранее в интервью Fox News Зеленская сказала, что их семья устала от власти. При этом она заявила, что влиять на решение мужа о возможном участии в будущих президентских выборах.

«Вранье: никуда Зеленский не уйдет и уходить не хочет. Он понимает, что единственный способ уцелеть в этом мире — остаться главой Украины. А чтобы числиться главой Украины, и именно числиться незаконно, нужно, чтобы война продолжалась и не было выборов. Поэтому это такая домашняя заготовка семьи Зеленских, направленная на то, чтобы дурить голову другим людям, не более того. Опять прибедняются», — заявил Джабаров.

