Путин поручил «вытаскивать людей из бараков» в одном регионе

Президент Владимир Путин на встрече с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским заявил, что надо продолжать расселять аварийное жильё и «вытаскивать людей из бараков».

Об этом сообщили в Кремле.

«Надо продолжать по поводу этого аварийного жилья — конечно, надо людей вытаскивать из бараков этих», — подчеркнул глава государства.

Глава региона назвал эту проблему задачей номер один для властей. Путин отметил, что в области ветхого и аварийного фонда больше, чем во многих других регионах, и нужно развивать строительный сектор, так как ввод жилья в Архангельске недостаточный.

Цыбульский сообщил, что регион серьёзно продвинулся в этом направлении, динамика положительная.

Президент согласился, что динамика хорошая, но добавил: людей, которые ждут улучшения жилищных условий, ещё много.

