МИД России призвал прекратить атаки на невоенные цели в Персидском заливе

Россия выступает за скорейшее прекращение боевых действий в Персидском заливе и возвращение ситуации к политико-дипломатическим методам урегулировании, заявили в МИД.

«Россия твердо выступает за скорейшее прекращение боевых действий и возвращение ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования. Настойчиво и последовательно призываем всех участников конфликта воздерживаться от любых нападений на невоенные цели», – сообщается на сайте ведомства.

В российском внешнеполитическом ведомстве считают нынешний кризис, спровоцированный атакой США и Израиля на Иран, беспрецедентным по масштабам и разрушительности.

Ранее МИД призвал немедленно прекратить боевые действия на Ближнем Востоке.

Глава ведомства Сергей Лавров предупредил о долгих последствиях действий США и Израиля.