Вучич задал Путину вопрос об окончании конфликта Украине

Президент Сербии Александр Вучич спросил у своего российского коллеги Владимира Путина его мнение об окончании конфликтов на Украине и в Иране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я спросил президента Путина, что он думает об окончании конфликта на Украине и в Иране. Получил его мнение. Он меня спросил про Косово и Метохию и Республику Сербскую (...). Я оповестил его о союзе Приштины, Тираны и Загреба», — рассказал сербский лидер.

Ранее Вучич заявил, что Европе грозит величайшая экономическая катастрофа в истории в случае проведения США наземной операции против Ирана.

Президент Сербии также выразил надежду, что Европа возобновит переговоры с Россией о поставках энергоресурсов для смягчения последствий возможного нефтяного кризиса. По его мнению, диалог с Москвой мог бы стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке.