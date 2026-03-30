Помощь Кубе и тема мобилизации: главные заявления Пескова сегодня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 марта ответил на вопросы журналистов. Среди прочего, он прокомментировал российскую помощь Кубе и рассказал, понадобится ли России мобилизация.

Помощь Кубе

По словам Пескова, Россия считает своим долгом оказать помощь «кубинским друзьям», передает ТАСС. Представитель Кремля подчеркнул, что Куба нуждается в нефти «в условиях жесточайшей блокады» со стороны США. Нефть необходима стране для генерации электричества.

Тридцатого марта появилась информация, что российский танкер «Анатолий Колодкин» с гуманитарным грузом в сто тысяч тонн нефти прибыл на Кубу. До этого президент США Дональд Трамп заявил, что не против, если какая-либо страна поставит нефть на Кубу, так как жителям острова нужны «отопление, охлаждение и все остальное».

«Мы рады, что эта партия нефтепродуктов прибыла на остров», - подчеркнул Песков.

Он уточнил, что Россия «заблаговременно» обсудила тему поставок на Кубу с американскими властями.

Поставки в Европу

Песков заявил, что Россия готова оставаться надежным поставщиком энергоресурсов в Европу, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что это касается «любых мировых рынков».

Тема мобилизации

Песков сообщил, что темы новой мобилизации «нет на повестке дня» в России, передает ТАСС. Так представитель Кремля ответил президенту Финляндии Александру Стуббу, предположившему, что Москва проведет мобилизацию.

Телефонные разговоры Путина

Президент России Владимир Путин 30 марта проведет два международных телефонных разговора, сообщил Песков. Ранее в Кремле рассказали о разговоре президента с главой Сербии Александром Вучичем. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины и эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.