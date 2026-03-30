В Совфеде заявили о риске начала ядерной гонки из-за ударов по Ирану

Возможный выход Тегерана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) после агрессии США и Израиля может привести к ядерной гонке на Ближнем Востоке. Об этом заявила заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова, пишет ТАСС.

Она отметила, что Иран добросовестно выполняет обязательства по ДНЯО. Сенатор добавила, что Иран подвергается ударам по своим ядерным объектам со стороны Израиля, не являющегося участником договора, и США, выступающих в роли депозитария ДНЯО.

«Логика сделки — "отказ от ядерного оружия в обмен на безопасность" — рушится», — указала она на риски.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет вступать в гонку вооружений и не стремится к подобному состоянию.