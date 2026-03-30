Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 30 марта, заявил, что новая мобилизация в России не планируется.

Он прокомментировал высказывание президента Финляндии Александера Стубба о якобы возможном объявлении всеобщей мобилизации.

— Такой темы нет на повестке дня, — сказал представитель Кремля. Его цитирует ТАСС.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на данный момент нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации. Он подчеркнул, что людей, которые заключили контракт с Министерством обороны России о несении военной службы в войсках для участия в Объединенной группировке войск в ходе специальной военной операции на Украине, вполне достаточно для выполнения всех боевых задач.

16 января Дмитрий Медведев доложил президенту России Владимиру Путину, что в 2025 году контракты о прохождении военной службы с Министерством обороны заключили 422 704 человека.

30 декабря 2025 года глава государства подписал указ о призыве в текущем году людей, которые подписали контракт о пребывании в резерве вооруженных сил, на специальные сборы. Цель этих сборов заключается в охране важных государственных и жизненно необходимых объектов.