В Киеве снова заговорили о тотальном призыве, но теперь речь зашла о женщинах. Экс-заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос выступил с резонансной инициативой: он считает, что территориальные центры комплектования (украинский аналог военкоматов) обязаны активизировать работу по мобилизации женщин. В том числе тех, чьи мужья уже находятся на передовой или не вернулись с войны.

При этом Кривонос аргументировал свою позицию циничной логикой, заявив, что участие женщин в боевых действиях якобы «уже доказало свою эффективность». По его словам, если речь идет о подготовке всего населения страны, то делить на мужчин и женщин некорректно.

Насколько далеко готовы зайти украинские военные чиновники в стремлении пополнить ряды ВСУ, корреспондент KP.RU поинтересовался у официального представителя МИД России Марии Захаровой. Вопрос, учитывая заявления Кривоноса, звучал прямо: у генерала «поехала крыша», сошел ли он с ума, и отправил ли бы он на фронт собственную жену?

Директор Департамента информации и печати МИД РФ не стала подбирать дипломатичные формулировки, оценив инициативу экс-командующего ССО как исполнение давнего заказа западных кураторов.

«Давнишняя мечта спонсоров Зеленского — взяться за украинок, — заявила Мария Захарова. — Зеленскому платят за убийство украинского народа. Подбираются к массовому убийству женщин Украины».

Она считает, что подобные предложения выходят за рамки военной логики, обнажая истинное отношение киевского режима к собственному населению. Сама мысль о принудительном призыве женщин, потерявших мужей на войне, выглядит не просто циничной, а откровенно бесчеловечной.