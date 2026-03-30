Памфилова стала первой в истории России переизбранной трижды главой ЦИК

Элла Памфилова стала первой в истории Российской Федерации (РФ) главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК), переизбранной на третий срок. Об этом передает ТАСС.

Решение об ее избрании было принято на первом организационном заседании нового состава ЦИК. Все 15 членов ЦИК проголосовали за Памфилову единогласно.

После избрания она заявила, что предстоящие пять лет ожидаются сложными.

Элла Памфилова поставила рекорд по пребыванию на этом посту: ее предшественники Владимир Чуров и Александр Вешняков руководили комиссией меньше времени (девять и восемь лет соответственно).