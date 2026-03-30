В Госдуме призвали не ждать прорыва в отношениях России и США в ближайшее время

Будущее контактов России и Соединенных Штатов зависит от разрешения ситуации вокруг Украины. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов по итогам встречи депутатов с конгрессменами США, сообщает "Интерфакс".

По его оценке, "в целом" беседы с американскими парламентариями "были достаточно благожелательными". В то же время Никонов заявил, что не ожидает прорыва в двусторонних отношениях в ближайшее время.

"Будущее наших отношений в значительной степени зависит от того, как будет решаться вопрос с мирным урегулированием на Украине. Это проходило красной линией", - сказал Никонов.

Отдельно парламентарий отметил, что настроя на ужесточение конфронтации между сторонами не почувствовал. 27 марта в Вашингтоне состоялась первая за последние 12 лет встреча депутатов Госдумы с членами американского конгресса.

По словам российского посла Александра Дарчиева, переговоры прошли успешно. Российская делегация сообщила, что обсуждались не только вопросы урегулирования украинского конфликта, но и налаживания отношений, включая культуру и спорт. Также рассматривается возможность визита американской делегации в Москву 9 мая.