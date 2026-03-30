В первой половине 2026 года Владимир Путин посетит Китай — событие, которое китайские СМИ называют «одним из важнейших дипломатических событий года». Но накануне этой поездки Москва неожиданно обратила внимание не на Пекин, а на Токио.

Причина — законопроект правящей коалиции Японии об отмене ограничений на экспорт летального оружия, который может открыть канал поставок военной техники Украине.

24 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила: любые попытки Токио передать Киеву вооружения будут расценены как враждебные действия с жесткими последствиями. Однако за неделю до этого, 17 марта, российские МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» уже поднялись в воздух над Японским морем вблизи японских территориальных вод. Японское оборонное ведомство зафиксировало полеты, а генсек кабинета министров Кихара Минору назвал это «демонстрацией силы».

Китайские аналитики из Sohu и SCMP обратили внимание на смену привычной логики: Москва сначала показала силу, а потом заговорила. «Похоже, Россия решила, что ей нужно сделать нечто иное, чтобы снова привлечь внимание Токио», — отмечают в SCMP.

Выбор «Кинжала» — ракеты, которую в РФ называют неуязвимой для ПВО, — стал ключевым элементом этого «иного» подхода.

«Язык такой демонстрации не нуждается в переводе, — резюмируют в Sohu. — Смысл прост: я не только умею злиться, но у меня есть средства для решения проблем».

Напомним, что Нимайер назвал Штайнмайера двигателем антироссийской политики. $10 млрд для Путина: Зеленский обвинил США в финансовой подпитке войны.