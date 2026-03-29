Медведев прокомментировал инициативу Зеленского по дронам для Ближнего Востока

Даже военные базы США не смогли защитить союзные американцам монархии Персидского залива. На этом фоне предложения Владимира Зеленского о помощи арабам выглядят «сюром». Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В канале Max Медведев заявил, что смешно смотреть как «зеленое насекомое» «скачет по странам залива» и предлагает защиту от дронов. По мнению политика, это «какой-то сюр».

«Американские базы своих союзников защитить не смогли, а исчезающее государство типа готово и "мы умеем"», — заявил Медведев.

Он задался вопросом, куда будет следующий вояж Зеленского и предположил, что тот отправится предлагать дроны латиноамериканским наркокартелям, поскольку является «потребителем этой продукции».

Ранее Зеленский заявил, что помощь с перехватом дронов и ракет у него якобы запросили 11 арабских стран.