Медведев прокомментировал инициативу Зеленского по дронам для Ближнего Востока

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ и лидер партии «Единая Россия», прокомментировал инициативу Владимира Зеленского, направленную на страны Ближнего Востока, по обеспечению защиты от дронов, сообщает РИА «Новости». Медведев назвал такие предложения абсурдными и выразил удивление по поводу поведения президента Украины.

«Так смешно смотреть, как зеленое насекомое (Зеленский – ред.) скачет по странам (Персидского – ред.) залива и предлагает защиту от дронов. Какой-то сюр», – заявил Медведев. По его мнению, подобные инициативы со стороны Киева вызывают недоумение и выглядят несерьезно на фоне текущей обстановки.

Медведев также отметил, что предложения Зеленского вряд ли найдут отклик у стран Персидского залива, поскольку, по его мнению, у Украины нет необходимых ресурсов и технических возможностей для реализации таких масштабных проектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина и ОАЭ договорились о сотрудничестве в оборонной сфере.

