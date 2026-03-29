Временную поверенную в делах Британии вызвали в МИД РФ
Временную поверенную в делах Британии в воскресенье вызвали в МИД России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.
Причины экстренного вызова британского дипломата пока не известны.
«На Смоленку вызвана временная поверенная Британии», — заявили в МИД, не вдаваясь в подробности.
В середине марта российский МИД заявил «решительный протест» британскому и французскому послу в связи с ракетным ударом по Брянску. Тогда киевский режим использовал ракеты Storm Shadow, которые производит французско-британский концерн MBDA.