Временную поверенную в делах Британии вызвали в МИД РФ

Временную поверенную в делах Британии в воскресенье вызвали в МИД России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

Причины экстренного вызова британского дипломата пока не известны.

«На Смоленку вызвана временная поверенная Британии», — заявили в МИД, не вдаваясь в подробности.

В середине марта российский МИД заявил «решительный протест» британскому и французскому послу в связи с ракетным ударом по Брянску. Тогда киевский режим использовал ракеты Storm Shadow, которые производит французско-британский концерн MBDA.