Кремль заявил об интересных предложениях Трампа по Украине

Вашингтон представил Москве пакет конструктивных и многообещающих инициатив по прекращению украинского конфликта, которые российское руководство охарактеризовало как «интересные» и «полезные». Такое заявление сделал помощник президента России Юрий Ушаков.

При этом он посетовал, что эти предложения не реализуются, так как американцам не удалось убедить в этом украинское руководство.

«США высказали ряд достаточно интересных, я бы сказал, полезных соображений и предложений, но вот пока они не реализуются», — сообщил Ушаков в интервью автору информационной программы «Вести» Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, озвученные Белым домом тезисы заслуживают внимания, однако механизм их реализации со стороны американской администрации остается замороженным.

Ушаков: Россия доверяет на 100% только себе

Российское руководство рассчитывает, что Вашингтон использует весь имеющийся ресурс влияния для продвижения этих инициатив.

«Мне кажется, что американцы вполне могли бы, так сказать, реально вот нажать и повлиять на Киев. Именно это мы призываем сделать наших американских коллег. Это то, что сейчас необходимо», — также сказал Ушаков.

Основой для текущих дипломатических контактов послужили переговоры президентов России и США, которые прошли на Аляске 15 августа 2025 года. Встреча состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где лидеры в позитивном ключе обсудили пути выхода из кризиса. По итогам того саммита российский президент заявил о возможности завершения конфликта и подчеркнул принципиальную заинтересованность России в том, чтобы итоговое урегулирование носило долгосрочный характер.