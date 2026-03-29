Путин сделал заявление о своем сопернике на выборах

Россия была бы в надежных руках, если бы на президентских выборах в 2000 году победил режиссер Станислав Говорухин. Об этом заявил президент России Владимир Путин на юбилее Говорухина в 2016 году, кадры опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram.

«Напомню, что в 2000 году мы со Станиславом Сергеевичем были соперниками на выборах президента РФ. Результат известен. Но скажу серьезно: если бы граждане России сделали выбор в его пользу, наша страна оказалась бы в надежных руках», — высказался глава государства.

Путин вместе с тем отметил важные, на его взгляд, качества Говорухина. Он назвал порядочность, ответственность, характер и любовь к Отечеству.

Путин рассказал, что поддержка Говорухина многое значила для него

