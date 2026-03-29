Западным странам нужно, чтобы противостояние на Украине продолжалось, рассказал журналистам глава парламента Крыма Владимир Константинов. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что военные действия на Украине будут продолжаться до тех пор, пока украинская сторона не примет «определенные решения» и не согласится пойти на уступки.

Парламентарий разъяснил, что правительство Украины нацелено на продолжение конфликта, целенаправленно создает для жителей республики невыносимые условия, вынуждает людей идти в армию.

«Мужчинам, чтобы прокормить свои семьи, приходится идти на фронт и воевать за преступный режим Зеленского», — отметил Константинов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предположил, что продолжение конфликта приведет к тому, что Украина как государство прекратит свое существование, ее больше не будет на политических картах планеты.