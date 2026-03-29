Россия не приняла решения по вступлению в созданный по инициативе главы США Дональда Трампа так называемый «Совет мира», рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РБК.

Американский лидер заявил о создании организации, предназначенной в перспективе для замены ООН, 16 января 2026 года. Одновременно с заявлением администрация США разослала приглашения мировым лидерам по вступлению в Совет.

Журналисты попросили представителя Кремля рассказать, на каком этапе находится подготовка к вступлению в организацию, в том случае, если приглашение было принято.

«Нет, этого решения нет. Мы видим, что в целом, пока идет война [на Ближнем Востоке], фраза «Совет мира», наверное, сейчас менее актуальна, чем она была до начала этой войны. Надо, наверное, дождаться, чем это все закончится», — разъяснил Песков.

