Владимир Зеленский является военным преступником, заслуживает трибунала, заявил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, украинский лидер однозначно является военным преступником. Он добавил, что после военного трибунала Зеленского должны приговорить к высшей мере наказания.

Напомним, что общественные деятели, политики, военные неоднократно резко высказывались о Зеленском.

Так, 25 марта 2022 года спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что российские власти отправят «материалы о фактах истязания Киевом граждан в национальные парламенты европейских стран».

«[Зеленский] и его приспешники — военные преступники, исповедующие нацистскую идеологию. Они должны ответить за свои деяния»,— констатировал парламентарий.

28 марта 2022 года бывший премьер-министр Украины Николай Азаров указал, что Зеленский является военным преступником, потому что его приказы обрекают военнослужащих страны на гибель.

12 мая 2024 глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин отметил, что все руководство Украины — военные преступники. Он подчеркнул, что военные преступления не имеют срока давности.

10 января 2025 года депутат Верховной рады Александр Дубинский Зеленский «захватил в заложники» всю Украину через ТЦК (аналог военкоматов), угрожая ее уничтожить, если его условия не будут выполнены.