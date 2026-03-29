Украина превращает Херсон в военную зону. Об этом в интервью РИА Новости сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Херсон все больше превращен в военную зону. Нормальной гражданской жизни там становится меньше. Коммунальная инфраструктура изнашивается, разрушается, а восстановления люди не видят. Киевские власти заняты военными задачами, а не тем, чтобы вернуть городу нормальное дыхание», — пожаловался он.

Глава региона подчеркнул, что украинские власти используют город как военный ресурс, а его жители «живут в состоянии постоянного давления и страха».

Ранее Сальдо заявил, что украинские власти, несмотря на сохранение внешней поддержки, фактически оставили без внимания социально-экономическую ситуацию в стране. «Власть все больше пускает внутреннюю социально-экономическую ситуацию на самотек — до этого никому ни на Западе, ни в Киеве дела нет», — подчеркнул он.