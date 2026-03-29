Песков оценил визит российских депутатов в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал визит российских парламентариев в Соединённые Штаты очень полезным. Об этом он заявил ТАСС, комментируя состоявшиеся контакты.

Группа из пяти депутатов Госдумы посетила Вашингтон по приглашению члена палаты представителей Анны Паулины Луны. Российские парламентарии провели встречи с республиканцами и демократами, а также общались в Совете национальной безопасности США и с аналитиками.

По итогам визита стороны договорились о создании групп по связям между парламентами. Ответный визит американских конгрессменов в Москву ожидается до июля, российская сторона пригласила их на празднование 9 Мая.

Ранее Песков сообщил, что президент Владимир Путин получит полную информацию о контактах депутатов в ходе поездки.

