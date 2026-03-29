Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал на видео, на котором сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) попытались мобилизовать мужчину, утверждавшего, что он гражданин Соединенных Штатов.

— Подходы к вербовке в ВСУ, не освещаемые традиционными СМИ: американец испробовал их на себе, — написал он в социальной сети X под роликом, опубликованным норвежским политологом Гленном Дизеном.

На записи сотрудники ТЦК избивают мужчину, кричащего «I'm American» (переводится с английского «Я американец»), в то время как оператор, тоже говорящий на английском языке, требует от них остановиться и уйти.

В Одессе не состоялось свадебное торжество из-за того, что жениха прямо перед церемонией мобилизовали сотрудники ТЦК. Видео из зала, где должно было пройти мероприятие, опубликовали 21 марта украинские СМИ.

Одна из самых обсуждаемых проблем на Украине — произвол военкомов. До этого сотрудники ТЦК в Виннице мобилизовали мужчину во время минуты молчания в память о погибших на фронте. На видео, опубликованном украинским изданием, показано, как несколько человек в военной и гражданской одежде тащат мужчину, который просит о помощи.