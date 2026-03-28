Экскурсию депутатов Госдумы по Конгрессу США с кока-колой раскритиковали

Депутат Госдумы Михаил Матвеев раскритиковал коллег за экскурсию по Конгрессу США с бутылкой кока-колы. Пост с таким содержанием он опубликовал в Telegram.

Парламентарий опубликовал ссылку на видео, на кадрах которого видно, как депутаты ходят по зданию, и в их руках и карманах — в том числе у критиковавшего Штаты и своих коллег за лоббирование интересов Вашингтона депутата Михаила Делягина — видны бутылки колы.

Как заявил Матвеев, никто из отправившихся в США депутатов не отказался от поездки или от напитка. «Делегация Госдумы ходит по конгрессу США... Никто... не только от поездки не отказался, но даже от бутылки Кока-Колы... Мир, дружба, жевачка?» — заявил он (орфография сохранена).

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, глава думской делегации Вячеслав Никонов по итогам визита в Вашингтон назвал его историческим.